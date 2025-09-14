28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
القناة 15 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مشاورات أمنية بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي
Lebanon 24
14-09-2025
|
08:27
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مشاورات أمنية مصغرة مساء اليوم بشأن مفاوضات إعادة المختطفين من غزة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مشاورات أمنية مصغرة مساء اليوم بشأن مفاوضات إعادة المختطفين من غزة
14/09/2025 19:53:19
14/09/2025 19:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الكنيست يعقد الثلاثاء جلسة للمصادقة على تعديلات للميزانية بعد تغييرات بميزانية الدفاع
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الكنيست يعقد الثلاثاء جلسة للمصادقة على تعديلات للميزانية بعد تغييرات بميزانية الدفاع
14/09/2025 19:53:19
14/09/2025 19:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل وقبيل لقائه نتنياهو اليوم للاعتراف بدولة فلسطينية
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل وقبيل لقائه نتنياهو اليوم للاعتراف بدولة فلسطينية
14/09/2025 19:53:19
14/09/2025 19:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مشاورات إضافية بشأن قضية المختطفين في غزة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مشاورات إضافية بشأن قضية المختطفين في غزة
14/09/2025 19:53:19
14/09/2025 19:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هيئة البث عن الرئيس الإسرائيلي: لا يجوز لنا حرق الجسور فعقيدتنا الأمنية تعتمد على تحالفات بالشرق الأوسط وخارجه
Lebanon 24
هيئة البث عن الرئيس الإسرائيلي: لا يجوز لنا حرق الجسور فعقيدتنا الأمنية تعتمد على تحالفات بالشرق الأوسط وخارجه
12:48 | 2025-09-14
14/09/2025 12:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مسودة بيان القمة العربية الإسلامية: الترحيب باعتماد الجمعية العامة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين
Lebanon 24
مسودة بيان القمة العربية الإسلامية: الترحيب باعتماد الجمعية العامة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين
12:45 | 2025-09-14
14/09/2025 12:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مسودة بيان القمة العربية الإسلامية: التأكيد على التضامن المطلق مع قطر والوقوف في كل ما تتخذه من خطوات
Lebanon 24
مسودة بيان القمة العربية الإسلامية: التأكيد على التضامن المطلق مع قطر والوقوف في كل ما تتخذه من خطوات
12:41 | 2025-09-14
14/09/2025 12:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف سباق إسبانيا للدراجات الهوائية بسبب مواجهات بين الشرطة ورافضين للحرب في غزة
Lebanon 24
توقف سباق إسبانيا للدراجات الهوائية بسبب مواجهات بين الشرطة ورافضين للحرب في غزة
12:39 | 2025-09-14
14/09/2025 12:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسودة بيان القمة العربية والإسلامية: العدوان على قطر يهدد الاتفاقات القائمة مع إسرائيل
Lebanon 24
مسودة بيان القمة العربية والإسلامية: العدوان على قطر يهدد الاتفاقات القائمة مع إسرائيل
12:35 | 2025-09-14
14/09/2025 12:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
12:48 | 2025-09-14
هيئة البث عن الرئيس الإسرائيلي: لا يجوز لنا حرق الجسور فعقيدتنا الأمنية تعتمد على تحالفات بالشرق الأوسط وخارجه
12:45 | 2025-09-14
مسودة بيان القمة العربية الإسلامية: الترحيب باعتماد الجمعية العامة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين
12:41 | 2025-09-14
مسودة بيان القمة العربية الإسلامية: التأكيد على التضامن المطلق مع قطر والوقوف في كل ما تتخذه من خطوات
12:39 | 2025-09-14
توقف سباق إسبانيا للدراجات الهوائية بسبب مواجهات بين الشرطة ورافضين للحرب في غزة
12:35 | 2025-09-14
مسودة بيان القمة العربية والإسلامية: العدوان على قطر يهدد الاتفاقات القائمة مع إسرائيل
12:25 | 2025-09-14
رئيس مجلس النواب الأميركي: أدعم فرض عقوبات إضافية على روسيا
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 19:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 19:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 19:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
