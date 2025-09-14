Advertisement

التلغراف عن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية: القرار البريطاني مشين وينم عن خيانة لحليف في حالة حرب

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:33
