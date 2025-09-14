Advertisement

أخبار عاجلة

مدير مكتب الرئيس الأوكراني: نرفض مقترحات تسليم الأصول الروسية المجمدة مقابل وقف إطلاق النار

Lebanon 24
14-09-2025 | 16:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: النظام المالي العالمي سيشعر بالعواقب في حال سرق الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية المجمدة
lebanon 24
15/09/2025 01:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار إلى الوسطاء
lebanon 24
15/09/2025 01:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميدفيديف: روسيا قد تسعى إلى مصادرة ممتلكات بريطانية لتعويض موسكو عن خسارة الأصول المجمّدة في بريطانيا
lebanon 24
15/09/2025 01:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
باستخدام الأصول الروسية المجمدة.. الكونغرس يبحث أكبر تمويل لأوكرانيا
lebanon 24
15/09/2025 01:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:10 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:59 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:47 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2025-09-14
18:10 | 2025-09-14
17:59 | 2025-09-14
17:52 | 2025-09-14
17:47 | 2025-09-14
17:44 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24