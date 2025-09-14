Advertisement

القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات الجيش أن احتلال مدينة غزة سيستغرق نحو 6 أشهر وتطهير المدينة بالكامل وقتاً أطول

14-09-2025 | 17:07
