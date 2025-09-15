Advertisement

أخبار عاجلة

الحجار: ضبط 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون محضّرة للتهريب إلى السعودية عبر مرفأ بيروت وتوقيف رأس الشبكة وآخرين خلال وقت متزامن

Lebanon 24
15-09-2025 | 02:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
داخل صوف الأغنام.. السعودية تحبط تهريب أكثر من 400 ألف حبة كبتاغون!
lebanon 24
15/09/2025 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير الحجار يُعلن عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات مرتبطة بالخارج في تركيا وأستراليا والأردن وتوقيف رئيسها كانت قيد المراقبة خلال الأشهر الماضية
lebanon 24
15/09/2025 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: هناك موقوفان في هذه العملية ونلاحق متورطين آخرين والتحقيقات مستمرة وأشكر السعودية على الجهود والتنسيق
lebanon 24
15/09/2025 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
على خلفية تهريب.. توقيفات في مرفأ طرابلس
lebanon 24
15/09/2025 12:31:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:26 | 2025-09-15
05:20 | 2025-09-15
05:17 | 2025-09-15
05:09 | 2025-09-15
05:08 | 2025-09-15
05:07 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24