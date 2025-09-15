Advertisement

موقع واللا: موقعو البيان قالوا إن احتلال مدينة غزة سيؤدي لهجرة العقول من إسرائيل وانخفاض حاد في الإنتاج المحلي

Lebanon 24
15-09-2025 | 04:04
