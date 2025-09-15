Advertisement

أخبار عاجلة

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: فرضنا وجودا دائما في محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا

Lebanon 24
15-09-2025 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: هناك قناعة بين دول العالم بأن الطاقة النووية جزء من الحل في وجه التحديات العالمية
lebanon 24
15/09/2025 15:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي يحذر من احتمال زيادة عدد الدول المسلحة نوويا إلى 25 (سكاي نيوز)
lebanon 24
15/09/2025 15:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحظى بحماية أمنية بسبب تهديد إيراني
lebanon 24
15/09/2025 15:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: اليورانيوم المخصب بدرجة عالية لا يزال موجوداً في ⁧‫إيران‬⁩ ونأسف لعدم تعاون طهران معنا بعد الضربات الإسرائيلية
lebanon 24
15/09/2025 15:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:46 | 2025-09-15
08:42 | 2025-09-15
08:34 | 2025-09-15
08:28 | 2025-09-15
08:05 | 2025-09-15
07:54 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24