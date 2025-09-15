Advertisement

أخبار عاجلة

تلفزيون سوريا: سماع دوي انفجارات في محيط دمشق ناجمة عن تدريبات عسكرية

Lebanon 24
15-09-2025 | 18:27
