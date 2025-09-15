Advertisement

أخبار عاجلة

وزير دفاع إسرائيل: لن نتراجع حتى استكمال المهمة في غزة

Lebanon 24
15-09-2025 | 23:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: تحدثت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن خططنا بمدينة غزة وإكمال المهمة
lebanon 24
16/09/2025 08:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: سنفتح أبواب جهنم في غزة إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن
lebanon 24
16/09/2025 08:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الدنمارك: قرار إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في غزة خاطئ ويجب أن تتراجع عنه فورا
lebanon 24
16/09/2025 08:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الدول التي تدين قرارنا بشأن غزة وتلوح بفرض عقوبات لن تُضعف عزيمتنا
lebanon 24
16/09/2025 08:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:59 | 2025-09-16
00:34 | 2025-09-16
00:24 | 2025-09-16
00:23 | 2025-09-16
00:22 | 2025-09-16
00:02 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24