Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الاشغال العامة من قصر بعبدا: وعدنا بتلزيم مطار القليعات في الاشهر 3 الاولى من العام المقبل وقد تم تسليم هذا الملف الى الهيئة الناظمة

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسامني من بعبدا: مطار القليعات بات في عهدة الهيئة الناظمة للطيران المدني
lebanon 24
16/09/2025 10:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني من مطار القليعات: التلزيم بداية 2026
lebanon 24
16/09/2025 10:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أهم ما شهده العالم في الأشهر الستة الأولى من العام
lebanon 24
16/09/2025 10:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة العامة للطيران المدني السوري: أصوات الانفجارات قرب مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير لمخلفات حرب وقد جرى ذلك بمنطقة تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن المطار
lebanon 24
16/09/2025 10:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:34 | 2025-09-16
03:24 | 2025-09-16
03:09 | 2025-09-16
02:59 | 2025-09-16
02:57 | 2025-09-16
02:49 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24