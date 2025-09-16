27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: مدينة غزة تعتبر منطقة قتال خطيرة
Lebanon 24
16-09-2025
|
02:49
photos
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال وخارج نطاق أي هدنة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال وخارج نطاق أي هدنة
16/09/2025 10:48:47
16/09/2025 10:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة أعمال خطيرة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة أعمال خطيرة
16/09/2025 10:48:47
16/09/2025 10:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بقاء سكان مدينة غزة في المنطقة يعرضهم للخطر
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بقاء سكان مدينة غزة في المنطقة يعرضهم للخطر
16/09/2025 10:48:47
16/09/2025 10:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مسؤولين بالجيش: من المتوقع استمرار القتال في مدينة غزة حتى 2026
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مسؤولين بالجيش: من المتوقع استمرار القتال في مدينة غزة حتى 2026
16/09/2025 10:48:47
16/09/2025 10:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي مكثف على عدد من مناطق مدينة غزة
Lebanon 24
قصف إسرائيلي مكثف على عدد من مناطق مدينة غزة
03:34 | 2025-09-16
16/09/2025 03:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الإسرائيلي في جنيف ردا على سؤال عما إذا كان الحل الدبلوماسي لحرب غزة لا يزال ممكنا: نحن الآن نمضي قدما في عمليتنا
Lebanon 24
السفير الإسرائيلي في جنيف ردا على سؤال عما إذا كان الحل الدبلوماسي لحرب غزة لا يزال ممكنا: نحن الآن نمضي قدما في عمليتنا
03:24 | 2025-09-16
16/09/2025 03:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الدوحة
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الدوحة
03:09 | 2025-09-16
16/09/2025 03:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: التصريحات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية
Lebanon 24
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: التصريحات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية
02:59 | 2025-09-16
16/09/2025 02:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي استثنائي وعاجل لحماية المدنيين بغزة
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي استثنائي وعاجل لحماية المدنيين بغزة
02:57 | 2025-09-16
16/09/2025 02:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
03:34 | 2025-09-16
قصف إسرائيلي مكثف على عدد من مناطق مدينة غزة
03:24 | 2025-09-16
السفير الإسرائيلي في جنيف ردا على سؤال عما إذا كان الحل الدبلوماسي لحرب غزة لا يزال ممكنا: نحن الآن نمضي قدما في عمليتنا
03:09 | 2025-09-16
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الدوحة
02:59 | 2025-09-16
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: التصريحات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية
02:57 | 2025-09-16
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي استثنائي وعاجل لحماية المدنيين بغزة
02:49 | 2025-09-16
الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على تصريحات لوزير خارجية إسرائيل
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 10:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 10:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 10:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
