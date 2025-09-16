28
أخبار عاجلة
سامي الجميل من قصر بعبدا: ندعم الرئيس عون بكلامه في مؤتمر الدوحة رغم كل الهجوم وهمه واحد حماية الشعب اللبناني
Lebanon 24
16-09-2025
|
04:38
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل من قصر بعبدا: يهمنا تحقيق الهدف لا بهورات تعرقل النتيجة المرجوة ولنا ملء الثقة بما يقوم له فخامة الرئيس ونسمع بالدعم الكبير للجيش ومؤتمرات دعم مرتبطة بنا
Lebanon 24
سامي الجميّل من قصر بعبدا: يهمنا تحقيق الهدف لا بهورات تعرقل النتيجة المرجوة ولنا ملء الثقة بما يقوم له فخامة الرئيس ونسمع بالدعم الكبير للجيش ومؤتمرات دعم مرتبطة بنا
16/09/2025 13:18:25
16/09/2025 13:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميّل من قصر بعبدا: الرئيس عون يبرهن يوميا انه الرجل المناسب في الوقت المناسب وشكرناه على الكلام الذي انتظرناه 35 سنة بمناسبة ذكرى الشيخ بشير
Lebanon 24
سامي الجميّل من قصر بعبدا: الرئيس عون يبرهن يوميا انه الرجل المناسب في الوقت المناسب وشكرناه على الكلام الذي انتظرناه 35 سنة بمناسبة ذكرى الشيخ بشير
16/09/2025 13:18:25
16/09/2025 13:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميّل عن سلاح حزب الله: أي كلام عن التمسك بالسلاح هدفه دوس كرامة الآخرين
Lebanon 24
سامي الجميّل عن سلاح حزب الله: أي كلام عن التمسك بالسلاح هدفه دوس كرامة الآخرين
16/09/2025 13:18:25
16/09/2025 13:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكاملة
Lebanon 24
سامي الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكاملة
16/09/2025 13:18:25
16/09/2025 13:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
إدارة التلفزيون الإسباني تقرر الانسحاب من المشاركة بمهرجان يوروفيجن الموسيقي إذا شاركت إسرائيل (الجزيرة)
Lebanon 24
إدارة التلفزيون الإسباني تقرر الانسحاب من المشاركة بمهرجان يوروفيجن الموسيقي إذا شاركت إسرائيل (الجزيرة)
06:17 | 2025-09-16
16/09/2025 06:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين الأبرياء ويعرض الرهائن للخطر
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين الأبرياء ويعرض الرهائن للخطر
06:08 | 2025-09-16
16/09/2025 06:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: طائراتنا المسيرة قصفت محطة توزيع غاز بشمال شرق أوكرانيا
Lebanon 24
روسيا: طائراتنا المسيرة قصفت محطة توزيع غاز بشمال شرق أوكرانيا
05:58 | 2025-09-16
16/09/2025 05:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: اجتماع أردني سوري أميركي في دمشق اليوم لبحث تثبيت وقف النار وحل الأزمة في السويداء
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: اجتماع أردني سوري أميركي في دمشق اليوم لبحث تثبيت وقف النار وحل الأزمة في السويداء
05:52 | 2025-09-16
16/09/2025 05:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجير للجيش لذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
تفجير للجيش لذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب
05:45 | 2025-09-16
16/09/2025 05:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
15:26 | 2025-09-15
15/09/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
06:17 | 2025-09-16
إدارة التلفزيون الإسباني تقرر الانسحاب من المشاركة بمهرجان يوروفيجن الموسيقي إذا شاركت إسرائيل (الجزيرة)
06:08 | 2025-09-16
وزيرة الخارجية البريطانية: الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين الأبرياء ويعرض الرهائن للخطر
05:58 | 2025-09-16
روسيا: طائراتنا المسيرة قصفت محطة توزيع غاز بشمال شرق أوكرانيا
05:52 | 2025-09-16
الخارجية الأردنية: اجتماع أردني سوري أميركي في دمشق اليوم لبحث تثبيت وقف النار وحل الأزمة في السويداء
05:45 | 2025-09-16
تفجير للجيش لذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب
05:41 | 2025-09-16
برلين تدين توسيع العملية البرية الاسرائيلية في مدينة غزة
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 13:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 13:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 13:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
