Advertisement

أخبار عاجلة

سامي الجميّل: لا أظنّ أننا قادرون على إحداث تغيير بنيوي في قانون الانتخابات ولكن يمكننا إلغاء التشوهّات الموجودة

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
lebanon 24
16/09/2025 13:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل في ذكرى بيار الجميّل: لا تفريط ولا مساومة على الإرث
lebanon 24
16/09/2025 13:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا بد من أجل حماية الوحدة الداخلية من إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي
lebanon 24
16/09/2025 13:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن أن يتحقق السلام ما دامت حركة حماس موجودة في غزة
lebanon 24
16/09/2025 13:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:17 | 2025-09-16
06:08 | 2025-09-16
05:58 | 2025-09-16
05:52 | 2025-09-16
05:45 | 2025-09-16
05:41 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24