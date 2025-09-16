Advertisement

أخبار عاجلة

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: هجوم إسرائيل على وفد التفاوض بالدوحة انتهاك صادم للقانون الدولي وضربة لقيمة الوساطة

Lebanon 24
16-09-2025 | 05:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: هجوم الدوحة هو الأحدث في قائمة طويلة من الأفعال الإسرائيلية غير القانونية التي تجعل حل الدولتين أقرب فأقرب إلى نقطة اللاعودة
lebanon 24
16/09/2025 19:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إسرائيل تواجه قضية أمام "محكمة العدل الدولية" والأدلة آخذة في التزايد
lebanon 24
16/09/2025 19:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي
lebanon 24
16/09/2025 19:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل على قصف الدوحة
lebanon 24
16/09/2025 19:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:56 | 2025-09-16
11:52 | 2025-09-16
11:51 | 2025-09-16
11:50 | 2025-09-16
11:50 | 2025-09-16
11:48 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24