Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأردنية: اجتماع أردني سوري أميركي في دمشق اليوم لبحث تثبيت وقف النار وحل الأزمة في السويداء

Lebanon 24
16-09-2025 | 05:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية: الوزير الصفدي بحث مع نظيره السوري والمبعوث الأميركي إلى سوريا جهود تثبيت وقف إطلاق النار بالسويداء
lebanon 24
16/09/2025 19:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: تنسيق أردني أميركي سوري بما يخدم استقرار سوريا وسيادتها وأمنها الإقليمي
lebanon 24
16/09/2025 19:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لبحث الأوضاع في سوريا.. اجتماع أردني- سوري- أميركي في عمّان
lebanon 24
16/09/2025 19:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الصفدي وبرّاك يبحثان في عمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء
lebanon 24
16/09/2025 19:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:56 | 2025-09-16
11:52 | 2025-09-16
11:51 | 2025-09-16
11:50 | 2025-09-16
11:50 | 2025-09-16
11:48 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24