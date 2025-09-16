المتحدث باسم الخارجية القطرية: رسالتنا لنتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر والمفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة

Lebanon 24