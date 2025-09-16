Advertisement

أخبار عاجلة

مصر: نحذر من المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة

Lebanon 24
16-09-2025 | 10:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من "تداعيات كارثية" لتوسيع إسرائيل عملياتها في غزة
lebanon 24
16/09/2025 19:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة وتعتبرها تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني
lebanon 24
16/09/2025 19:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يحذر من خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة واستمرار استخدام التجويع كسلاح
lebanon 24
16/09/2025 19:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: نحذر من التبعات الكارثية لأي قرار إسرائيلي بضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصدي له باعتباره انتهاكا سافرا
lebanon 24
16/09/2025 19:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:07 | 2025-09-16
12:04 | 2025-09-16
11:56 | 2025-09-16
11:52 | 2025-09-16
11:51 | 2025-09-16
11:50 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24