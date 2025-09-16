Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السورية تقول إن الاتفاقيات الأمنية التي يتم بحثها مع إسرائيل تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لسوريا وإسرائيل مع التأكيد على سيادة سوريا

Lebanon 24
16-09-2025 | 13:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سوريا: نعمل مع أميركا للتوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل
lebanon 24
16/09/2025 22:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: اجتماع مرتقب لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين وسوريين لبحث التفاهمات الأمنية جنوب سوريا
lebanon 24
16/09/2025 22:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لم نبحث مع بوتين الضمانات الأمنية ولكننا سنبحثها اليوم
lebanon 24
16/09/2025 22:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الداخلية السورية: العملية الأمنية بالسويداء لم تنته ولم يبدأ إجراء شامل لبحث الانتهاكات
lebanon 24
16/09/2025 22:08:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:54 | 2025-09-16
14:52 | 2025-09-16
14:47 | 2025-09-16
14:45 | 2025-09-16
14:35 | 2025-09-16
14:32 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24