Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية القطرية: قطر ترحب بخريطة الطريق التي اتفقت عليها #سوريا والأردن والولايات المتحدة لحل الأزمة بالسويداء

Lebanon 24
16-09-2025 | 13:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: الاتفاق بين سوريا والأردن والولايات المتحدة ينص على أن تسحب الحكومة السورية كل المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية لمحافظة السويداء
lebanon 24
16/09/2025 22:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: نرحب بالقمة التي انعقدت في ألاسكا بين الرئيسين ترامب وبوتين ونعرب عن أملنا في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى حل للأزمة الروسية الأوكرانية
lebanon 24
16/09/2025 22:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الخارجية القطرية: الهجوم الإسرائيلي على قادة من حماس في الدوحة يعجل بضرورة تجديد اتفاقية الدفاع بين قطر والولايات المتحدة
lebanon 24
16/09/2025 22:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية سوريا والأردن والمبعوث الأميركي برّاك يوقعون اتفاقا حول السويداء
lebanon 24
16/09/2025 22:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:54 | 2025-09-16
14:52 | 2025-09-16
14:47 | 2025-09-16
14:45 | 2025-09-16
14:35 | 2025-09-16
14:32 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24