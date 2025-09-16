Advertisement

أخبار عاجلة

فرنسا: على إسرائيل وقف الحملة التدميرية في غزة والعودة للمفاوضات

Lebanon 24
16-09-2025 | 15:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية الدنمارك من القدس: على إسرائيل وقف حملتها العسكرية في غزة
lebanon 24
17/09/2025 00:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: الحملة العسكرية في غزة لم تعد تحمل أي منطق عسكري
lebanon 24
17/09/2025 00:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: واشنطن ستعمل على حرمان إيران من الأموال التي تواصل بها أنشطتها التدميرية
lebanon 24
17/09/2025 00:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: شريط الأسير تذكير مؤلم بأن إسرائيل مجبرة على العودة لمفاوضات الصفقة
lebanon 24
17/09/2025 00:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:50 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:36 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:31 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:51 | 2025-09-16
17:50 | 2025-09-16
17:38 | 2025-09-16
17:36 | 2025-09-16
17:31 | 2025-09-16
17:25 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24