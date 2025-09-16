Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس النرويجي للاجئين: سنواصل الضغط بلا هوادة من أجل توفير الوصول لإيصال المساعدات المنقذة للحياة في غزة

Lebanon 24
16-09-2025 | 18:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس النرويجي للاجئين يعلن نفاد مخزوناته في قطاع غزة من المساعدات بالكامل
lebanon 24
17/09/2025 07:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
زامير: إن فشلت صفقة الرهائن سنواصل الحرب بلا هوادة
lebanon 24
17/09/2025 07:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر: على إسرائيل السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة
lebanon 24
17/09/2025 07:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس النرويجي للاجئين: لم نتمكن منذ 145 يوما من إدخال مئات الشاحنات التي تحتوي على الخيام والمياه والمواد الغذائية والتعليمية إلى غزة
lebanon 24
17/09/2025 07:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:39 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:59 | 2025-09-16
23:59 | 2025-09-16
23:58 | 2025-09-16
23:39 | 2025-09-16
23:34 | 2025-09-16
18:48 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24