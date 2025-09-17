مصادر طبية في غزة: أزمة الوقود في غزة تُهدد بتوقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى

Lebanon 24