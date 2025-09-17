Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: 40 مريضا غادروا المستشفى بحثا عن مكان آمن ولم يبق سوى 8 حالات و30 من طواقمنا

Lebanon 24
17-09-2025 | 03:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة: هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية والمستشفيات مكتظة بالمصابين
lebanon 24
17/09/2025 13:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة: نسب إشغال مستشفيات القطاع باتت تتراوح بين 250% و350%
lebanon 24
17/09/2025 13:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم مستشفى الأقصى: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية للتدخل العاجل لتأمين الوقود
lebanon 24
17/09/2025 13:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة: المجاعة تفشت بشكل واسع في قطاع غزة بسبب منع إدخال المساعدات
lebanon 24
17/09/2025 13:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:15 | 2025-09-17
06:14 | 2025-09-17
06:05 | 2025-09-17
06:02 | 2025-09-17
05:59 | 2025-09-17
05:57 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24