الرئيس عون أمام وفد "شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)": لبنان عاد إلى الخريطة العالمية ويوجّه رسالة للخارج بأنّه بلد آمن فيما المؤشرات الاقتصادية مشجّعة وقد تميّز فصل الصيف بنجاح على مختلف المستويات

