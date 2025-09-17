Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة الألمانية: لم نقرر بعد موقفنا بشأن فرض عقوبات على إسرائيل

Lebanon 24
17-09-2025 | 06:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الألمانية: مستعدون لاتخاذ خطوات لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة
lebanon 24
17/09/2025 19:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تُطلق عملية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران (رويترز)
lebanon 24
17/09/2025 19:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نشيد بالموقف الشجاع لوزير الخارجية الهولندي وزملائه واستقالتهم بسبب رفض فرض عقوبات على الاحتلال
lebanon 24
17/09/2025 19:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: قادة أوروبيون يدرسون فرض عقوبات جديدة على بوتين
lebanon 24
17/09/2025 19:54:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:46 | 2025-09-17
12:44 | 2025-09-17
12:33 | 2025-09-17
12:31 | 2025-09-17
12:31 | 2025-09-17
12:29 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24