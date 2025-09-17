Advertisement

أكسيوس عن مصدر: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يلتقي اليوم في لندن ستيف ويتكوف سعيا لاستئناف المفاوضات

17-09-2025
ويتكوف يلتقي ديرمر في لندن لمناقشة استئناف مفاوضات غزة
lebanon 24
18/09/2025
مصدر حكومي سوري للتلفزيون العربي: ليس هناك لقاء مبرمج بين وزير الخارجية ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي
lebanon 24
18/09/2025
أكسيوس: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أكد خلال اجتماع البيت الأبيض بشأن غزة أمس أن بلاده لا تسعى لاحتلال غزة مطولا لكنها تريد بديلا مقبولا لحماس لحكم القطاع
lebanon 24
18/09/2025
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدرين: وزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر التقى مسؤولين في البيت الأبيض قبيل الاجتماع بشأن غزة
lebanon 24
18/09/2025
lebanon 24
19:09 | 2025-09-17
lebanon 24
19:01 | 2025-09-17
lebanon 24
19:00 | 2025-09-17
lebanon 24
18:56 | 2025-09-17
lebanon 24
18:54 | 2025-09-17
19:09 | 2025-09-17
19:01 | 2025-09-17
19:00 | 2025-09-17
18:56 | 2025-09-17
18:54 | 2025-09-17
18:42 | 2025-09-17
