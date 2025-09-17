Advertisement

أخبار عاجلة

الشرع: الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل ضرورية ويجب أن تحترم مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها

Lebanon 24
17-09-2025 | 16:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون السوري: الرئيس الشرع بحث مع المبعوث الأميركي توماس براك في دمشق سبل دفع العملية السياسية بما يضمن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
lebanon 24
18/09/2025 04:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: نتضامن مع قطر ونؤكد احترام سيادتها ووحدة أراضيها
lebanon 24
18/09/2025 04:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: إذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل فمن الممكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى
lebanon 24
18/09/2025 04:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية تقول إن الاتفاقيات الأمنية التي يتم بحثها مع إسرائيل تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لسوريا وإسرائيل مع التأكيد على سيادة سوريا
lebanon 24
18/09/2025 04:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:09 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:09 | 2025-09-17
19:01 | 2025-09-17
19:00 | 2025-09-17
18:56 | 2025-09-17
18:54 | 2025-09-17
18:42 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24