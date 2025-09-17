Advertisement

أخبار عاجلة

الشرع: إذا نجح الاتفاق الأمني مع إسرائيل فمن الممكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى

Lebanon 24
17-09-2025 | 16:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرع: الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل ضرورية ويجب أن تحترم مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها
lebanon 24
18/09/2025 04:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية النرويج: إذا جمد الاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة مع إسرائيل فمن المرجح أن تحذو النرويج حذوه
lebanon 24
18/09/2025 04:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: الاتفاق الأمني مع العراق يمنع استخدام أرض أو أجواء البلدين لمهاجمة الآخر
lebanon 24
18/09/2025 04:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل
lebanon 24
18/09/2025 04:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:09 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:09 | 2025-09-17
19:01 | 2025-09-17
19:00 | 2025-09-17
18:56 | 2025-09-17
18:54 | 2025-09-17
18:42 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24