Advertisement

أخبار عاجلة

الشرع: السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا على الطاولة في الوقت الراهن

Lebanon 24
17-09-2025 | 16:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توم براك: الشرع ألمح في بداية حكمه إلى أن إسرائيل ليست عدوا له وأنه يمكن أن يطبع العلاقات معها في الوقت المناسب
lebanon 24
18/09/2025 04:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط: لا سلام ولا تطبيع مع إسرائيل دون إنهاء الاحتلال
lebanon 24
18/09/2025 04:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
زمكحل في غداء حوار مع سفير الأردن: حان الوقت لإستبدال لغة الحرب بلغة السلام
lebanon 24
18/09/2025 04:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: يمكن تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في الوقت المناسب
lebanon 24
18/09/2025 04:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:09 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:09 | 2025-09-17
19:01 | 2025-09-17
19:00 | 2025-09-17
18:56 | 2025-09-17
18:54 | 2025-09-17
18:42 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24