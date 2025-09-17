Advertisement

مصدر بالحكومة السورية: لقاء بين الشيباني والوزير الإسرائيلي رون ديرمر في لندن بحث وقف التصعيد

Lebanon 24
17-09-2025 | 17:26
Default-Document-Picture.jpg
