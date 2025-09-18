Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: الخارجية الأميركية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بسوريا في الأيام الماضية

Lebanon 24
18-09-2025 | 01:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أميركا استغنت عن عدد من الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بسوريا في الأيام الماضية
lebanon 24
18/09/2025 12:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأميركي لدمشق سبل التعاون لدعم الاستقرار بسوريا
lebanon 24
18/09/2025 12:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب نقلا عن مصدر دبلوماسي: اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باريس اليوم برعاية أميركية
lebanon 24
18/09/2025 12:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شري: الضغوط الأميركية باتجاه واحد والأميركي هو من يرسم الخطة الإسرائيلية الخاصة بلبنان وسوريا
lebanon 24
18/09/2025 12:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:07 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:32 | 2025-09-18
05:31 | 2025-09-18
05:07 | 2025-09-18
05:04 | 2025-09-18
04:37 | 2025-09-18
04:24 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24