"لبنان 24": تحليق للطيران الإسرائيلي المسيّر فوق اجواء البقاع الاوسط وتحليق مسيرة في أجواء كفرحمام على علو منخفض جدا

Lebanon 24
18-09-2025 | 04:01
