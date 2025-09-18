30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
مسؤول روسي: اندلاع النيران في معدات تابعة لشركة نفط وغاز في إقليم كوبان جنوبي روسيا ليلاً جراء سقوط طائرة مُسيّرة وتم إخماد الحريق
Lebanon 24
18-09-2025
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
