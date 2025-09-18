Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع التركية: قواتنا موجودة في سوريا وتمارس حقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي لضمان الأمن ومكافحة الإرهاب

Lebanon 24
18-09-2025 | 05:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: نجدد تمسكنا بحقنا المشروع في الدفاع عن أرضنا وشعبنا وفقا لأحكام القانون الدولي
lebanon 24
18/09/2025 16:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: تنظيم قوات سوريا الديمقراطية لم يف بتعهداته بنزع السلاح والاندماج مع الدولة السورية
lebanon 24
18/09/2025 16:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية تطالب قوات سوريا الديمقراطية بإظهار التزامها باتفاقية التكامل مع الحكومة السورية
lebanon 24
18/09/2025 16:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر في وزارة الدفاع التركية: تركيا بدأت تدريب وتقديم الاستشارات والدعم الفني للجيش السوري بموجب اتفاقية أُبرمت الشهر الماضي
lebanon 24
18/09/2025 16:18:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:41 | 2025-09-18
08:41 | 2025-09-18
08:34 | 2025-09-18
08:14 | 2025-09-18
08:14 | 2025-09-18
08:07 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24