29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الأمن العام الأردني : إيقاف حركة العبور عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر
Lebanon 24
18-09-2025
|
09:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
18/09/2025 19:17:54
18/09/2025 19:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تحييد شخصين أطلقا النار على جسر الملك حسين وسقوط إصابتين
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تحييد شخصين أطلقا النار على جسر الملك حسين وسقوط إصابتين
18/09/2025 19:17:54
18/09/2025 19:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تحقيق ما إذا كان منفذ عملية جسر الملك حسين سائق شاحنة مساعدات
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تحقيق ما إذا كان منفذ عملية جسر الملك حسين سائق شاحنة مساعدات
18/09/2025 19:17:54
18/09/2025 19:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن
18/09/2025 19:17:54
18/09/2025 19:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الشرطة الفرنسية قتلت شخصًا هاجم بساطور أطفالا وعناصر أمن في تولون (العربية)
Lebanon 24
الشرطة الفرنسية قتلت شخصًا هاجم بساطور أطفالا وعناصر أمن في تولون (العربية)
12:12 | 2025-09-18
18/09/2025 12:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 ضباط أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم خلال معارك في جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 ضباط أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم خلال معارك في جنوب قطاع غزة
12:07 | 2025-09-18
18/09/2025 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مسيّرة من اليمن انفجرت عند مدخل فندق في إيلات على البحر الأحمر
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مسيّرة من اليمن انفجرت عند مدخل فندق في إيلات على البحر الأحمر
12:00 | 2025-09-18
18/09/2025 12:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
11:58 | 2025-09-18
18/09/2025 11:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يُصوّت الجمعة بشأن تجديد العقوبات على إيران
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يُصوّت الجمعة بشأن تجديد العقوبات على إيران
11:49 | 2025-09-18
18/09/2025 11:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
15:56 | 2025-09-17
17/09/2025 03:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:12 | 2025-09-18
الشرطة الفرنسية قتلت شخصًا هاجم بساطور أطفالا وعناصر أمن في تولون (العربية)
12:07 | 2025-09-18
الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 ضباط أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم خلال معارك في جنوب قطاع غزة
12:00 | 2025-09-18
هيئة البث الإسرائيلية: مسيّرة من اليمن انفجرت عند مدخل فندق في إيلات على البحر الأحمر
11:58 | 2025-09-18
وكالة الأنباء الأردنية: فتح تحقيق في حادث إطلاق النار قرب جسر الملك حسين
11:49 | 2025-09-18
مجلس الأمن الدولي يُصوّت الجمعة بشأن تجديد العقوبات على إيران
11:35 | 2025-09-18
"التحكم المروري": تصادم بين ٤ مركبات آخر جسر الدورة باتجاه بيروت مع تسرب زيوت الاضرار مادية سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 19:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 19:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 19:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24