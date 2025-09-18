"التحكم المروري": تصادم بين ٤ مركبات آخر جسر الدورة باتجاه بيروت مع تسرب زيوت الاضرار مادية سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة

Lebanon 24