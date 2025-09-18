27
مندوب باكستان بمجلس الأمن: الخطط التوسعية لإسرائيل في الضفة الغربية توضح التوجهات الحقيقية لهذا الاحتلال
Lebanon 24
18-09-2025
|
15:46
