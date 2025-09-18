Advertisement

أخبار عاجلة

بوليتيكو عن مسؤولين أوروبيين: إسرائيل تعد خيارات متعددة للرد على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطين

Lebanon 24
18-09-2025 | 22:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: أرحب بانضمام فرنسا إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
19/09/2025 09:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لوفيغارو عن مصدر إسرائيلي: إذا اعترفت فرنسا بدولة فلسطين فسنرد بضم مستوطنات الضفة الغربية
lebanon 24
19/09/2025 09:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: إعلان ماكرون عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة في الاتجاه الصحيح لتجسيد حلّ الدولتين
lebanon 24
19/09/2025 09:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التلغراف عن مسؤولين: نائبة رئيس الوزراء البريطاني تضغط مع وزراء آخرين للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية
lebanon 24
19/09/2025 09:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:20 | 2025-09-19
01:13 | 2025-09-19
00:48 | 2025-09-19
00:21 | 2025-09-19
00:12 | 2025-09-19
23:44 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24