Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: مرفأ رافينا في إيطاليا منع دخول سفن تحمل شحنات عسكرية إلى إسرائيل بعد احتجاج عمال المرفأ ضد الحرب على غزة

Lebanon 24
18-09-2025 | 23:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل
lebanon 24
19/09/2025 09:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تقديرات بمشاركة مليون إسرائيلي في أكبر احتجاج ضد توسيع الحرب
lebanon 24
19/09/2025 09:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل اعلام اسرائيلية: حدث أمني خطير في قطاع غزة ومروحيات عسكرية تنقل عددا من المصابين
lebanon 24
19/09/2025 09:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تعتقل متظاهرين ضد حرب غزة في مدينة حيفا
lebanon 24
19/09/2025 09:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:20 | 2025-09-19
01:13 | 2025-09-19
00:48 | 2025-09-19
00:21 | 2025-09-19
00:12 | 2025-09-19
23:21 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24