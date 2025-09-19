Advertisement

أخبار عاجلة

صحة غزة: نواجه ظروفا كارثية في مدينة غزة حيث يتواجد نحو 800 ألف مواطن

Lebanon 24
19-09-2025 | 02:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: نحو 300 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة إلى الجنوب
lebanon 24
19/09/2025 11:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي: نحو 100 ألف شخص غادروا مدينة غزة حتى الآن
lebanon 24
19/09/2025 11:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: نحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى في محافظة غزة
lebanon 24
19/09/2025 11:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: نواجه كارثة إنسانية في غزة وعدد الضحايا المدنيين خصوصا الأطفال لا يحتمل
lebanon 24
19/09/2025 11:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:38 | 2025-09-19
04:22 | 2025-09-19
04:19 | 2025-09-19
04:19 | 2025-09-19
04:19 | 2025-09-19
04:18 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24