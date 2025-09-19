Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: الحرب في غزة لن تنتهي ولن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافنا

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: لن نتوقف حتّى نُعيد جميع أسرانا ونضمن ألا تُشكّل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن
lebanon 24
19/09/2025 11:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو ردا على فيديو حماس: لن يثنينا أي مقطع دعاية شرير ولن يحيدنا عن عزمنا على تحقيق أهدافنا
lebanon 24
19/09/2025 11:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه استراتيجيا وتكتيكيا وهو بدأ الحرب وطلب وقفها
lebanon 24
19/09/2025 11:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هجومنا في غزة سيستمر حتى تحقيق أهداف الحرب
lebanon 24
19/09/2025 11:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:49 | 2025-09-19
04:38 | 2025-09-19
04:22 | 2025-09-19
04:19 | 2025-09-19
04:19 | 2025-09-19
04:19 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24