أسوشيتد برس نقلا عن وزير الدفاع الباكستاني: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية إذا ما استدعت الضرورة بموجب الاتفاق الدفاعي

Lebanon 24
19-09-2025 | 05:22
وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية
وزير الدفاع الباكستاني: لا يوجد مبرر لاطّلاع أي دولة على مضمون الاتفاقية الدفاعية مع السعودية
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1400
