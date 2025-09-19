Advertisement

أخبار عاجلة

خارجية أفغانستان ردا على ترمب: نرفض عودة القوات الأميركية بشكل قاطع

Lebanon 24
19-09-2025 | 05:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوب الإيراني في الأمم المتحدة: نرفض بشكل قاطع وندين الإخطار غير القانوني الصادر عن الترويكا
lebanon 24
19/09/2025 14:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لوزراء خارجية 9 دول: نرفض بشكل قاطع قرار إسرائيل شن عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في غزة
lebanon 24
19/09/2025 14:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قماطي: هناك ضغوطات أجنبية على الحكومة من أجل تسليم سلاح المقاومة وهو ما نرفضه بشكل قاطع
lebanon 24
19/09/2025 14:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: نرفض رفضا قاطعا تهجير الفلسطينيين من غزة
lebanon 24
19/09/2025 14:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:18 | 2025-09-19
07:18 | 2025-09-19
07:16 | 2025-09-19
07:15 | 2025-09-19
07:12 | 2025-09-19
07:10 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24