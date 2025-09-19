Advertisement

رئيس الأركان الإسرائيلي من موقع هجوم اللنبي يأمر بوقف مرور القوافل من الأردن إلى غزة حتى الانتهاء من التحقيق

Lebanon 24
19-09-2025 | 06:48
الأردن يعلن تعرض قافلة مساعدات لغزة لهجوم مستوطنين إسرائيليين للمرة الثانية
lebanon 24
19/09/2025 14:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: جندنا آلافا من جنود الاحتياط من أجل العملية في مدينة غزة
lebanon 24
19/09/2025 14:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي من غزة: سننفذ المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون" قريبا
lebanon 24
19/09/2025 14:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو اتهم الأردن خلال اجتماع الكابينت بالمسؤولية عن عملية معبر اللنبي أمس
lebanon 24
19/09/2025 14:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
07:18 | 2025-09-19
07:18 | 2025-09-19
07:16 | 2025-09-19
07:15 | 2025-09-19
07:12 | 2025-09-19
07:10 | 2025-09-19
