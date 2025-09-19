Advertisement

أخبار عاجلة

المفوضية الأوروبية تقترح حظرا كاملا على معاملات البنوك الروسية

Lebanon 24
19-09-2025 | 07:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية تقترح الحزمة الـ 19 من العقوبات ضد روسيا
lebanon 24
19/09/2025 19:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: سنرد بحزم مع كل استفزاز روسي في دول الجناح الشرقي
lebanon 24
19/09/2025 19:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: نندد بالانتهاك الروسي المتهور وغير المسبوق للمجال الجوي البولندي
lebanon 24
19/09/2025 19:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نقترح توسيع نطاق التسويات بالعملات الوطنية وتقليص الاعتماد على الدولار في معاملات شنغهاي
lebanon 24
19/09/2025 19:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:57 | 2025-09-19
12:52 | 2025-09-19
12:51 | 2025-09-19
12:50 | 2025-09-19
12:49 | 2025-09-19
12:48 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24