Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤولون أوروبيون لأكسيوس: مقترح عراقجي مرفوض لدعوته إلغاء آلية الزناد والعقوبات دون خطوة إيرانية عملية

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل بطريقة مسيسة وهناك ضغوط أوروبية عليها لتفعيل آلية الزناد
lebanon 24
19/09/2025 19:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: البرلمان الإيراني يبحث غدا الرد على تفعيل الأوروبيين آلية الزناد
lebanon 24
19/09/2025 19:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: خطوة الترويكا الأوروبية بتفعيل عملية إعادة فرض العقوبات "غير مبررة وغير قانونية"
lebanon 24
19/09/2025 19:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: سنتّخذ الإجراء المناسب ردّاً على تفعيل "آلية الزناد"
lebanon 24
19/09/2025 19:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:58 | 2025-09-19
12:57 | 2025-09-19
12:52 | 2025-09-19
12:51 | 2025-09-19
12:50 | 2025-09-19
12:49 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24