مقررات جلسة مجلس الوزراء: جلسة اضافية يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي لمتابعة مناقشة موضوع الموازنة

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:20
