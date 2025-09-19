Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: على الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها ووضع بند الإعمار كأولوية وتسريع عجلة الإصلاح المالي والاقتصادي والتحاور بإيجابية لاستراتيجية الأمن الوطني

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
lebanon 24
19/09/2025 20:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا حلول خارج إستراتيجية الأمن ‏الوطني واخرجوا من"قصة حصرية السلاح"
lebanon 24
19/09/2025 20:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: مسألة المقاومة أمر ميثاقي يناقش بالتوافق وتعالوا لمناقشة أمن وطني واستراتيجية دفاعية
lebanon 24
19/09/2025 20:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: ندعو للعودة الى الوحدة الوطنية وأن نعود إلى الأولويات وإيقاف العدوان وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الأسرى وبدء الإعمار
lebanon 24
19/09/2025 20:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:58 | 2025-09-19
12:57 | 2025-09-19
12:52 | 2025-09-19
12:51 | 2025-09-19
12:50 | 2025-09-19
12:49 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24