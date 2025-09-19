Advertisement

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق رغم عملية مدينة غزة

Lebanon 24
19-09-2025 | 13:20
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تخطط لبدء عملية مدينة غزة قريبا والقيادة دعت الجيش للإسراع بإجلاء السكان
lebanon 24
20/09/2025 03:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: طريقة عملية احتلال مدينة غزة تحدد حجم القوات التي سيجري استدعاؤها
lebanon 24
20/09/2025 03:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: التقديرات تتعزز في إسرائيل بأن قياديي حماس نجوا من محاولة الاغتيال
lebanon 24
20/09/2025 03:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: الوسيط أبلغ ويتكوف أن حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق شامل
lebanon 24
20/09/2025 03:27:08 Lebanon 24 Lebanon 24
