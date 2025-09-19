Advertisement

صحيفة "ملييت" التركية نقلا عن الرئيس السوري: الاتفاق المرتقب مع إسرائيل سيكون مشابها لاتفاق 1974 ولا يعني تطبيع العلاقات

Lebanon 24
19-09-2025 | 14:58
